В «Зальцбурге» подтвердили факт переговоров по трансферу Адейеми в «Боруссию»

«Боруссия» из Дортмунда хочет приобрести нападающего «Зальцбурга» Карима Адейеми. Спортивный директор австрийского клуба Штефан Ритер подтвердил факт переговоров, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Переговоры продолжаются. Мы движемся в верном направлении», — заявил функционер.

Ранее появлялась информация, что немецкая команда должна будет принять решение о готовности заплатить данную сумму за игрока до Пасхи (15-18 апреля), иначе «Зальцбург» начнет переговоры с другими командами.

В сезоне-2021/22 Адейеми провел 36 матчей за австрийский клуб, на его счету 19 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 35 миллионов евро.