Полузащитник дортмундской «Боруссии» Беллингем отклонил предложения от «Челси» и «ПСЖ»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался от перехода в «Челси» и «ПСЖ», сообщает Sport1.de.

По информации источника, футболист пока не определился, где он хочет продолжить карьеру, но уверен, что не желает переезжать в чемпионат Франции. Также игрок отказал «Челси» из-за неопределенного будущего команды из-за перестройки.

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.