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Сегодня, 10:59

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Беллингем отклонил предложения от «Челси» и «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отказался от перехода в «Челси» и «ПСЖ», сообщает Sport1.de.

По информации источника, футболист пока не определился, где он хочет продолжить карьеру, но уверен, что не желает переезжать в чемпионат Франции. Также игрок отказал «Челси» из-за неопределенного будущего команды из-за перестройки.

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел за «Боруссию» 26 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Джуд Беллингем
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1
 Бавария 19 11 7 1 56-18 40
2
 Унион Б 19 12 3 4 33-23 39
3
 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
4
 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
5
 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
6
 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
7
 Вольфсбург 19 8 5 6 38-26 29
8
 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
9
 Боруссия М 19 7 5 7 34-29 26
10
 Байер 19 7 3 9 30-31 24
11
 Майнц 19 6 5 8 27-31 23
12
 Кельн 19 5 8 6 29-31 23
13
 Аугсбург 19 6 3 10 24-33 21
14
 Бохум 19 6 1 12 24-46 19
15
 Хоффенхайм 19 5 4 10 28-36 19
16
 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
17
 Герта 19 3 5 11 20-35 14
18
 Шальке 19 2 5 12 14-41 11
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34 тур
10.02 22:30
Шальке – Вольфсбург
 - : -
11.02 17:30
Бавария – Бохум
 - : -
11.02 17:30
Фрайбург – Штутгарт
 - : -
11.02 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
 - : -
11.02 17:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
11.02 20:30
РБ Лейпциг – Унион Б
 - : -
12.02 17:30
Герта – Боруссия М
 - : -
12.02 19:30
Кельн – Айнтрахт Ф
 - : -
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Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 10
П
Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

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РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
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Вердер

 18 1 5
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Шальке-04

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