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Покер Холанна принес «Боруссии» победу над «Гертой», за дортмундцев дебютировал 16-летний Мукоко

00:24
21 ноября. Берлин. «Герта» — «Боруссия» Дортмунд 2:5. Холанн отмечает гол. Фото AFP
21 ноября. Берлин. «Герта» — «Боруссия» Дортмунд 2:5. Холанн отмечает гол. Фото AFP
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Дортмундская «Боруссия» в матче 8-го тура чемпионата Германии обыграла «Герту» со счетом 5:2.

Покер на счету Эрлина Холанна, еще один гол забил Рафаэл Геррейру. Хозяева ответили дублем Матеуса Куньи. На 85-й минуте встречи в составе дортмундцев дебютировал Юссуфа Мукоко, которому на данный момент 16 лет и один день.

После этого матча «Боруссия» с 18 очками занимает второе место в бундеслиге, «Герта» с 7 очками — на 13-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

8-й тур

«Герта» — «Боруссия Д» — 2:5 (1:0)

Голы: Кунья, 33 (1:0). Холанн, 47 (1:1). Холанн, 49 (1:2). Холанн, 62 (1:3). Рафаэл Геррейру, 70 (1:4). Кунья, 79 — с пенальти (2:4). Холанн, 79 (2:5).

«Герта»: Шволов, Пекарик (Миттельштедт, 85), Боята, Платтенхардт (Зефейк, 85), Штарк, Альдерете, Дарида (Левен, 75), Гендузи, Лукебакио (Леки, 76), Пентек (Нганкам, 76), Кунья.

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Менье, Аканджи, Витсель, Ройс (Рейна, 77), Эмре Джан (Пищек, 76), Рафаэл Геррейру (Шульц, 85), Брандт, Дахуд (Беллингем, 62), Холанн (Мукоко, 85).

Предупреждения: Рафаэл Геррейру, 10. Кунья, 61.

Судья: Данкерт (Германия).

21 ноября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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