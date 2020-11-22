Покер Холанна принес «Боруссии» победу над «Гертой», за дортмундцев дебютировал 16-летний Мукоко
Дортмундская «Боруссия» в матче 8-го тура чемпионата Германии обыграла «Герту» со счетом 5:2.
Покер на счету Эрлина Холанна, еще один гол забил Рафаэл Геррейру. Хозяева ответили дублем Матеуса Куньи. На 85-й минуте встречи в составе дортмундцев дебютировал Юссуфа Мукоко, которому на данный момент 16 лет и один день.
После этого матча «Боруссия» с 18 очками занимает второе место в бундеслиге, «Герта» с 7 очками — на 13-й строчке.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
8-й тур
«Герта» — «Боруссия Д» — 2:5 (1:0)
Голы: Кунья, 33 (1:0). Холанн, 47 (1:1). Холанн, 49 (1:2). Холанн, 62 (1:3). Рафаэл Геррейру, 70 (1:4). Кунья, 79 — с пенальти (2:4). Холанн, 79 (2:5).
«Герта»: Шволов, Пекарик (Миттельштедт, 85), Боята, Платтенхардт (Зефейк, 85), Штарк, Альдерете, Дарида (Левен, 75), Гендузи, Лукебакио (Леки, 76), Пентек (Нганкам, 76), Кунья.
«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Менье, Аканджи, Витсель, Ройс (Рейна, 77), Эмре Джан (Пищек, 76), Рафаэл Геррейру (Шульц, 85), Брандт, Дахуд (Беллингем, 62), Холанн (Мукоко, 85).
Предупреждения: Рафаэл Геррейру, 10. Кунья, 61.
Судья: Данкерт (Германия).
21 ноября. Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».
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