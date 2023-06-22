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Сегодня, 22:15

Переводчик Азмуна заявил, что игроку нравится в «Байере»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бако Почоев, личный переводчик нападающего «Байера» Сердара Азмуна, отреагировал на новость о том, что футболист может покинуть немецкий клуб этим летом.

«Пока об этом говорить рано. Интерес по нему есть из разных стран, но он остается игроком «Байера», у него контракт с клубом, ему там нравится. У него хорошая позиция в команде, есть доверие со стороны тренера. Азмун нравится тренеру, он доволен его игровыми качествами. Конечно, хотелось бы, чтобы у него было побольше игрового времени. Но несмотря на то, что он играл не столько, сколько хотелось бы, Азмун все равно провел сезон неплохо. Он выходил, делал результат. Да, адаптация прошла намного дольше, чем хотелось бы. Но все-таки нужно понимать, что были объективные причины: травмы, например. Он неудачно травмировался перед чемпионатом мира», — приводит слова Почоева Metaratings.ru.

Азмун выступает за «Байер» с января 2022 года. В сезоне-2022/23 иранец провел 33 матча за команду во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Ранее Азмун выступал в РПЛ за «Зенит», «Рубин» и «Ростов».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-interes-po-azmunu-est-iz-raznykh-stran-no-on-ostayotsya-igrokom-baiera-emu-nravitsya-v-etoi-komande-260763/
Сердар Азмун
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1
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2
 Боруссия Д 34 22 5 7 83-44 71
3
 РБ Лейпциг 34 20 6 8 64-41 66
4
 Унион Б 34 18 8 8 51-38 62
5
 Фрайбург 34 17 8 9 51-44 59
6
 Байер 34 14 8 12 57-49 50
7
 Айнтрахт Ф 34 13 11 10 58-52 50
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 Вольфсбург 34 13 10 11 57-48 49
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 Бохум 34 10 5 19 40-72 35
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