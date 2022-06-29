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Сегодня, 12:48

«Шальке» арендует защитника «Селтика» Жюльена с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Шальке» усилится защитником «Селтика» Кристофером Жюльеном, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб арендует 29-летнего француза до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

Футболист уже находится в Германии и проходит медосмотр, после которого подпишет контракт с «Шальке».

В сезоне-2021/22 Жюльен принял участие в 1 матче «Селтика». Игрок пропустил сезон практически полностью из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 4,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Селтик
ФК Шальке
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