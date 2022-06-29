«Шальке» арендует защитника «Селтика» Жюльена с правом выкупа
«Шальке» усилится защитником «Селтика» Кристофером Жюльеном, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, немецкий клуб арендует 29-летнего француза до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.
Футболист уже находится в Германии и проходит медосмотр, после которого подпишет контракт с «Шальке».
В сезоне-2021/22 Жюльен принял участие в 1 матче «Селтика». Игрок пропустил сезон практически полностью из-за травмы колена. Портал Transfermarkt.com оценивает защитника в 4,5 миллиона евро.
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|РБ Лейпциг
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6
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8
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
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Вольфсбург – Вердер
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