Павар о сотом матче за «Баварию»: «Горжусь, что играю в одном из крупнейших клубов мира»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом», который станет для него сотым в составе мюнхенского клуба.

«С детства я мечтал выступать на этом уровне, — приводит слова Павара пресс-служба мюнхенского клуба. — Горжусь, что играю в одном из крупнейших клубов мира. В моем первом сезоне «Бавария» завоевала все трофеи. Я и не мог желать большего».

Встреча «Баварии» с «Вольфсбургом» состоится 17 декабря. Игра начнется в 22.30 по московскому времени.