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Шесть ключевых игроков «Баварии» не сыграют с «Вольфсбургом»

18:32
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Шесть ключевых игроков «Баварии» не сыграют в последнем матче 2021 года с «Вольфсбургом», сообщает iMiaSanMia.

Встречу пропустят Йозуа Киммих, Эрик Шупо-Мотинг (оба — после ковида), Леон Горецка (проблемы с сухожилием), Корентин Толиссо — мышечное повреждение, Кингсли Коман — растяжение бедра и Йосип Станишич — восстановление от разрыва мышцы.

Матч «Бавария» — «Вольфсбург» пройдет на «Альянц Арене» 17 декабря. Начало — в 22.30 мск. Мюнхенцы лидируют в турнирной таблице, набрав 40 очков, у «Вольфсбурга» на 20 очков меньше и 11-я строчка.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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