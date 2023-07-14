Павар может заменить Уокера в «Манчестер Сити»
Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «горожане» рассматривают 27-летнего француза в качестве замены для Кайла Уокера, который может перебраться как раз в «Баварию».
Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за клуб, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
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15
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16
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|Хайденхайм
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Вердер – Бавария
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Аугсбург – Боруссия М
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Байер – РБ Лейпциг
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Боруссия Д – Кельн
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
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Хоффенхайм – Фрайбург
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Штутгарт – Бохум
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|19.08
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
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