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Сегодня, 17:21

Павар может заменить Уокера в «Манчестер Сити»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» рассматривают 27-летнего француза в качестве замены для Кайла Уокера, который может перебраться как раз в «Баварию».

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за клуб, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Бенжамен Павар
Кайл Уокер
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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