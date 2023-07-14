Павар может заменить Уокера в «Манчестер Сити»

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» рассматривают 27-летнего француза в качестве замены для Кайла Уокера, который может перебраться как раз в «Баварию».

Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. В прошедшем сезоне он провел 43 матча за клуб, забил 7 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.