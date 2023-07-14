Хавбек «Лейпцига» Краус перешел в «Майнц»
«Майнц» объявил о переходе полузащитника «Лейпцига» Тома Крауса.
22-летний немец подписал долгосрочный контракт с «Майнцем».
В прошедшем сезоне Краус на правах аренды выступал за «Шальке». Он провел 33 матча за команду, отметившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.
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4
|Унион Б
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5
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9
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10
|Боруссия М
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11
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13
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14
|Бохум
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|0-0
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15
|Аугсбург
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|0-0
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16
|Штутгарт
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17
|Хайденхайм
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18
|Дармштадт
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|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|00:00
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|00:00
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|00:00
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Боруссия Д – Кельн
|- : -
|19.08
|00:00
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Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
|19.08
|00:00
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Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|00:00
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Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|00:00
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Унион Б – Майнц
|- : -
|19.08
|00:00
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Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
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