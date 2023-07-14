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Сегодня, 16:26

Хавбек «Лейпцига» Краус перешел в «Майнц»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Майнц» объявил о переходе полузащитника «Лейпцига» Тома Крауса.

22-летний немец подписал долгосрочный контракт с «Майнцем».

В прошедшем сезоне Краус на правах аренды выступал за «Шальке». Он провел 33 матча за команду, отметившись двумя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 7 миллионов евро.

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