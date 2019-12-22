«Падерборн» переиграл «Айнтрахт» и одержал третью победу в сезоне

Аутсайдер чемпионата Германии «Падерборн» одержал третью победу в сезоне. В 17-м туре бундеслиги команда на свое поле победила «Айнтрахт» со счетом 2:1.

«Падерборн» набрал 12 очков, но все равно продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

17-й тур

«Падерборн» — «Айнтрахт Ф» — 2:1 (2:0)

Голы: Сабири, 9 (1:0). Шонлау, 41 (2:0). Дост, 72 (2:1).

«Падерборн»: Цингерле, Янс, Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула, Антви-Аджей, Сабири, Прегер (Хюнемайер, 86), Цолински (Каули, 79), Мамба (Михель, 67).

«Айнтрахт Ф»: Видвальд, Хасебе, Да Коста, Чэндлер, Фалетт, Н`Дика, Фернандеш (Андре Силва, 46), Кор (Соу, 65), Костич, Гачинович (Камада, 76), Дост.

Предупреждения: Фернандеш, 39. Сабири, 81. Коллинз, 83. Михель, 89.

Судья: Шмидт (Германия).

22 декабря. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».