«Падерборн» переиграл «Айнтрахт» и одержал третью победу в сезоне
Аутсайдер чемпионата Германии «Падерборн» одержал третью победу в сезоне. В 17-м туре бундеслиги команда на свое поле победила «Айнтрахт» со счетом 2:1.
«Падерборн» набрал 12 очков, но все равно продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
17-й тур
«Падерборн» — «Айнтрахт Ф» — 2:1 (2:0)
Голы: Сабири, 9 (1:0). Шонлау, 41 (2:0). Дост, 72 (2:1).
«Падерборн»: Цингерле, Янс, Коллинз, Шонлау, Килиан, Гьясула, Антви-Аджей, Сабири, Прегер (Хюнемайер, 86), Цолински (Каули, 79), Мамба (Михель, 67).
«Айнтрахт Ф»: Видвальд, Хасебе, Да Коста, Чэндлер, Фалетт, Н`Дика, Фернандеш (Андре Силва, 46), Кор (Соу, 65), Костич, Гачинович (Камада, 76), Дост.
Предупреждения: Фернандеш, 39. Сабири, 81. Коллинз, 83. Михель, 89.
Судья: Шмидт (Германия).
22 декабря. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/