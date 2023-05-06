Отступные Беллингема в контракте с «Реалом» могут составить миллиард евро
«Реал» намерен прописать крупную сумму отступных в контракте с полузащитником Джудом Беллингемом, который в данный момент близок к переходу из дортмундской «Боруссии».
По данным Cadena SER, англичанин подпишет с «Реалом» контракт сроком на 6 лет с отступными в размере миллиарда евро. На данный момент мадридцы работают над скорым закрытием сделки.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» отпустит 19-летнегл полузащитника в «Реал» за 100-120 миллионов евро. Контракт английского футболиста с командой может быть рассчитан до 2029 года. Сам Беллингем хочет продолжить карьеру в «Реале».
В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 120 миллионов евро. Контракт Беллингема с дортмундцами действует до конца июня 2025-го.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|18
|8
|4
|81-33
|62
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|4
|7
|67-40
|61
|
3
|Унион Б
|30
|16
|8
|6
|44-31
|56
|
4
|Фрайбург
|30
|16
|8
|6
|46-37
|56
|
5
|РБ Лейпциг
|30
|16
|6
|8
|54-37
|54
|
6
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|
7
|Вольфсбург
|30
|12
|10
|8
|54-37
|46
|
8
|Майнц
|31
|12
|9
|10
|51-46
|45
|
9
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|10
|9
|50-46
|43
|
10
|Кельн
|31
|9
|11
|11
|42-49
|38
|
11
|Боруссия М
|30
|9
|9
|12
|44-48
|36
|
12
|Вердер
|30
|10
|5
|15
|48-58
|35
|
13
|Аугсбург
|30
|8
|7
|15
|39-55
|31
|
14
|Шальке
|31
|7
|9
|15
|31-59
|30
|
15
|Хоффенхайм
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Штутгарт
|30
|6
|10
|14
|38-52
|28
|
17
|Бохум
|30
|8
|4
|18
|33-67
|28
|
18
|Герта
|30
|5
|7
|18
|35-61
|22
|5.05
|21:30
|
Байер – Кельн
|1 : 2
|5.05
|21:30
|
Майнц – Шальке
|2 : 3
|6.05
|16:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|6.05
|16:30
|
Боруссия М – Бохум
|- : -
|6.05
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.05
|16:30
|
Герта – Штутгарт
|- : -
|6.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
|- : -
|6.05
|19:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|7.05
|18:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|27
|1
|2
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|26
|1
|6