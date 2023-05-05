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5 мая, 23:33

«Байер» дома проиграл «Кельну», «Шальке» победил после пенальти на 90+12-й минуте

Руслан Минаев
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Игроки «Байера» Амин Адли (слева) и Джонатан Та (справа).
Фото Reuters

«Байер» дома проиграл «Кельну» в матче 31-го тура чемпионата Германии — 1:2.

В составе леверкузенцев забил Амин Адли. У гостей дубль на счету Дэви Зельке.

«Байер» прервал серию из 9 матчей без поражений — 6 побед и 3 поражения.

Команда Хаби Алонсо с 48 очками занимает 6-е место в бундеслиге. «Кельн» набрал 38 очков и поднялся на 10-ю строчку.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
05 мая, 21:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
1:2
Кельн

«Майнц» дома проиграл «Шальке» — 2:3.

Нападающий клуба из Гельзенкирхена Мариус Бюльтер реализовал пенальти на 90+12-й минуте при счете 2:2.

Хозяева с 45 очками занимают 8-е место в бундеслиге. Гости с 30 очками расположились на 14-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 31-й тур
05 мая, 21:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:3
Шальке-04
ФК Байер
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Шальке
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 18 8 4 81-33 62
2
 Боруссия Д 30 19 4 7 67-40 61
3
 Унион Б 30 16 8 6 44-31 56
4
 Фрайбург 30 16 8 6 46-37 56
5
 РБ Лейпциг 30 16 6 8 54-37 54
6
 Байер 31 14 6 11 54-43 48
7
 Вольфсбург 30 12 10 8 54-37 46
8
 Майнц 31 12 9 10 51-46 45
9
 Айнтрахт Ф 30 11 10 9 50-46 43
10
 Боруссия М 30 9 9 12 44-48 36
11
 Кельн 31 9 11 11 42-49 38
12
 Вердер 30 10 5 15 48-58 35
13
 Аугсбург 30 8 7 15 39-55 31
14
 Хоффенхайм 30 8 5 17 39-51 29
15
 Штутгарт 30 6 10 14 38-52 28
16
 Бохум 30 8 4 18 33-67 28
17
 Шальке 31 7 9 15 31-59 30
18
 Герта 30 5 7 18 35-61 22
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5.05 21:30
Байер – Кельн
 1 : 2
5.05 21:30
Майнц – Шальке
 2 : 3
6.05 16:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
6.05 16:30
Боруссия М – Бохум
 - : -
6.05 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.05 16:30
Герта – Штутгарт
 - : -
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6.05 19:30
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 13
Маркус Тюрам

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Боруссия М

 13
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 9
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 21 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 27 1 2
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 26 1 6
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