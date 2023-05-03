Беллингем близок к подписанию контракта с «Реалом» до 2029 года

Дортмундская «Боруссия» отпустит полузащитника Джуда Беллингема в «Реал» за 100-120 миллионов евро, сообщает Marca. На данный момент клубы обговаривают детали сделки.

По данным источника, контракт 19-летнего английского футболиста с командой может быть рассчитан до 2029 года. Сам Беллингем хочет продолжить карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне Беллингем провел 39 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 120 миллионов евро. Контракт Беллингема с дортмундцами действует до конца июня 2025-го.