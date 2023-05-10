Кан: «Тухель впечатлил меня с первого дня»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан высказался о главном тренере мюнхенской команды Томасе Тухеле.

«Тухель впечатлил меня с первого дня. Я видел, насколько хорошо он чувствовал команду в эмоциональном плане и подбадривал игроков правильными словами. Когда я сам слушаю речи Томаса, у меня самого возникает желание выйти на поле», — приводит слова Кана Bild.

Тухель возглавил «Баварию» в конце марта 2023 года, сменив на своем посту Юлиана Нагельсманна.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 65 очков за 31 тур. «Боруссия» располагается на втором месте и отстает на одно очко.