Форсберг: «Если дортмундская «Боруссия» выиграет бундеслигу, это будет заслуженно»

Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от чемпионской гонки в бундеслиге.

«Собираемся ли мы обыграть «Баварию», чтобы помочь дортмундской «Боруссии» выиграть Бундеслигу? В первую очередь мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, все остальное будет зависеть от Дортмунда. Если дортмундская «Боруссия» выиграет Бундеслигу, это будет заслуженно», — сказал Форсберг в интервью Bild.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 65 очков за 31 тур. «Боруссия» располагается на втором месте и отстает на одно очко.