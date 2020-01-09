Оливер Кан: «Не чувствую давление в «Баварии». Только уважение»

Бывший вратарь «Баварии» Оливер Кан, который вошел в состав правления клуба, отметил, что он не ощущает давление в новой роли.

— Я не чувствую давление, только уважение, — цитирует Кана официальный сайт клуба. — Ответственность в «Баварии» распределена на многие плечи. Каждый понимает, что обеспечение спортивных успехов в рамках финансовой стабильности является ключевой задачей. В футбольном клубе необходимо на основе четкой стратегии поддерживать циркуляцию из спортивных и финансовых успехов. Под спортивными успехами в «Баварии» понимается достижение самых высоких целей. Я в предвкушении захватывающих задач и больших вызовов. На трибуне ты, конечно, очень эмоционален и сопереживаешь команде, но это не сравнится с тем, что чувствуют игроки, находящиеся на поле. Есть разница, находишься ли ты на поле, или смотришь на все с трибуны. Франц Беккенбауэр как-то сказал: «Самое приятное, это всегда быть на поле».

50-летний Оливер Кан перешел в «Баварию» из «Карлсруэ» в 1994 году. Цвета мюнхенцев он защищал до 2008 года и завершил карьеру в 39 лет. С «Баварией» он выиграл восемь чемпионатов, шесть Кубков Германии, пять Кубков лиги, Кубок УЕФА, Лигу чемпионов и Межконтинентальный кубок. После завершения карьеры футболиста Кан работал телеэкспертом и занимался бизнесом. В 2019 году он был включен в Зал славы немецкого футбола. 1 января 2022 года Кан возглавит совет директоров, после истечения срока соглашения с нынешним руководителем — двукратным обладателем «Золотого мяча» Карлом-Хайнцем Румменигге.