Нюбель отклонил предложение «Монако» и вернется в «Баварию»

Вратарь «Баварии» Александр Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», вернется в мюнхенский клуб, утверждает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, несколько месяцев назад монегаски пытались выкупить 26-летнего немецкого голкипера, но он отклонил предложение. Ожидается, что теперь он вернется в «Баварию» в конце сезона.

В текущем сезоне Нюбель провел 40 матчей во всех турнирах, пропустил 59 мячей и 9 раз отстоял на ноль.