«Арсенал» и «Челси» готовы побороться за защитника «Вольфсбурга» Баку

Защитник «Вольфсбурга» Ридле Баку привлек внимание клубов АПЛ, сообщает Bild.

По информации источника, за выступлениями игрока следят в «Арсенале» и «Челси». Кроме того, интерес к защитнику проявляет «Вильярреал».

Баку выступает за «Вольфсбург» с 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 26 матчах бундеслиги, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.