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Кроос присоединился к сборной Германии после излечения от коронавируса

07:05
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос прибыл в расположение сборной Германии после выздоровления от коронавируса, информирует Twitter Bayern & Germany.

О болезни хавбека стало известно в середине мая. Футболист находился на изоляции.

Сборная Германии готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Команда попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.

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