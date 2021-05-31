Кроос присоединился к сборной Германии после излечения от коронавируса
07:05
Полузащитник «Реала» Тони Кроос прибыл в расположение сборной Германии после выздоровления от коронавируса, информирует Twitter Bayern & Germany.
О болезни хавбека стало известно в середине мая. Футболист находился на изоляции.
Сборная Германии готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Команда попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.
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