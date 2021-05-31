Кроос присоединился к сборной Германии после излечения от коронавируса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прибыл в расположение сборной Германии после выздоровления от коронавируса, информирует Twitter Bayern & Germany.

О болезни хавбека стало известно в середине мая. Футболист находился на изоляции.

Сборная Германии готовится к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Команда попала в группу F, где сыграет с Венгрией, Португалией и Францией.