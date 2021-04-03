Нойер «починил» сетку с помощью полотенца
Голкипер гостей Мануэль Нойер попытался «починить» порвавшуюся сетку с помощью полотенца. Но судьи не приняли его работу. Недостаток пришлось исправлять работникам стадиона.
Мануэль «мастер на все руки» Нойер починил сетку с помощью полотенца ?— Матч ТВ (@MatchTV) April 3, 2021
Но судья работу не принял — переделывали сотрудники стадиона. pic.twitter.com/uie8pBITNl
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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