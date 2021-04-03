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Нойер «починил» сетку с помощью полотенца

21:13
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Голкипер гостей Мануэль Нойер попытался «починить» порвавшуюся сетку с помощью полотенца. Но судьи не приняли его работу. Недостаток пришлось исправлять работникам стадиона.

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