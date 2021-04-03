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«Бавария» обыграла «Лейпциг» и упрочила свое лидерство в бундеслиге

21:25
«Бавария» обыграла «Лейпциг». Фото ФК «Бавария».
«Бавария» обыграла «Лейпциг». Фото ФК «Бавария».
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«Бавария» выиграла у «Лейпцига» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч забил Леон Горецка. «Бавария» набрала 64 очка и занимает первое место. У «Лейпцига» 57 очков и вторая позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

27-й тур

«Лейпциг» — «Бавария» — 0:1 (0:1)

Гол: Горецка, 38.

«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Забитцер, Форсберг (Клайверт, 46), Нкунку, Ольмо (Серлот, 74), Айдара (Поульсен, 73. Конате, 89), Адамс (Хван Хи Чхан, 83).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Коман (Гнабри, 72), Горецка (Мусиала, 72), Шупо-Мотинг, Сане (Хави Мартинес, 80).

Предупреждения: Мукьеле, 26. Киммих, 33. Забитцер, 37. Упамекано, 61. Эрнандез, 81.

Судья: Зиберт.

3 апреля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена»

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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