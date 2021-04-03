«Бавария» обыграла «Лейпциг» и упрочила свое лидерство в бундеслиге
«Бавария» выиграла у «Лейпцига» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Единственный мяч забил Леон Горецка. «Бавария» набрала 64 очка и занимает первое место. У «Лейпцига» 57 очков и вторая позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
27-й тур
«Лейпциг» — «Бавария» — 0:1 (0:1)
Гол: Горецка, 38.
«Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн, Упамекано, Мукьеле, Забитцер, Форсберг (Клайверт, 46), Нкунку, Ольмо (Серлот, 74), Айдара (Поульсен, 73. Конате, 89), Адамс (Хван Хи Чхан, 83).
«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Эрнандез, Павар, Киммих, Мюллер, Коман (Гнабри, 72), Горецка (Мусиала, 72), Шупо-Мотинг, Сане (Хави Мартинес, 80).
Предупреждения: Мукьеле, 26. Киммих, 33. Забитцер, 37. Упамекано, 61. Эрнандез, 81.
Судья: Зиберт.
3 апреля. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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