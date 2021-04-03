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«Бавария» установила новый рекорд по количеству результативных матчей подряд

20:19
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«Бавария» забила гол в ворота «Лейпцига» в матче 27-го тура чемпионата Германии. На 38-й минуте отличился Леон Горецка.

Благодаря этому «Бавария» установила новый клубный рекорд. Команда забила в 62-м официальном матче подряд.

РБ Лейпциг — Бавария

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