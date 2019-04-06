Нико Ковач: "Знаем, что стоит на кону в матче с "Боруссией"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач - о матче с дортмундской "Боруссией" в 28-м туре чемпионата Германии.

- В субботу нам предстоит очень, очень важный матч. Мы все знаем, что стоит на кону и понимаем как нам нужно действовать как в нападении, так и в обороне. Вторые это первые проигравшие. Мы ставим перед собой задачу победить в предстоящем матче, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Мы очень довольны состоянием здоровья наших игроков. Это будет интересный матч на равных. Мы приложим все силы, чтобы одержать победу. В первом тайме в Дортмунде мы полностью доминировали. Мы играли действительно хорошо, но потом мы не смогли довести игру до победного конца.

Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

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