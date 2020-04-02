Немецкий футбольный союз снизил возрастной порог для игроков бундеслиги. Теперь выходить на поле в матчах этого турнира можно с 16 лет, сообщает Kicker.

Просьба об изменении этого правила была подана дортмундской «Боруссией». С ноября этого года «шмели» смогут рассчитывать на пока 15-летнего Юссуфу Мукоко, который ярко проявил себя в молодежной команде (U-19).

В нынешнем сезоне Мукоко забил 34 гола в 20 матчах чемпионата U-19.