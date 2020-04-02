Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Немецкий футбольный союз снизил возрастной порог для игроков бундеслиги

23:36
Теги:

Немецкий футбольный союз снизил возрастной порог для игроков бундеслиги. Теперь выходить на поле в матчах этого турнира можно с 16 лет, сообщает Kicker.

Просьба об изменении этого правила была подана дортмундской «Боруссией». С ноября этого года «шмели» смогут рассчитывать на пока 15-летнего Юссуфу Мукоко, который ярко проявил себя в молодежной команде (U-19).

В нынешнем сезоне Мукоко забил 34 гола в 20 матчах чемпионата U-19.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир