Ндика прошел медосмотр перед трансфером в «Рому»

Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика продолжит карьеру в «Роме», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний защитник уже прошел медосмотр перед оформлением сделки. Он перейдет в «Рому» в статусе свободного агента — в конце июня у француза истекает контракт с «Айнтрахтом».

В минувшем сезоне он провел 44 матча за немецкий клуб во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.