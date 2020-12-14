Нападающий «Шальке» получил травму головы в матче против «Аугсбурга»
13:18
Нападающий «Шальке» Марк Ут рассказал о своем самочувствии после полученной травмы головы в матче 11-го тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (2:2).
— У меня все хорошо, на утро выписывают из больницы. Спасибо за пожелания выздоровления, — написал футболист на своей страничке в Instagram.
На 11-й минуте встречи Ут столкнулся с соперником Феликсом Удуохаем в верховой борьбе. Футболист «Шальке» не смог продолжить игру и покинул поле уже на носилках. Сразу после инцидента форвард был отправлен в больницу вместе с врачом команды.
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