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5 июля, 23:55

Нападающий сборной Армении перешел в «Кельн» из «Хоффенхайма»

Иван Шитик
Корреспондент
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Саркис Адамян.
Фото ФК «Кельн».

«Кельн» на официальном сайте объявил о покупке нападающего Саркиса Адамяна у «Хоффенхайма».

29-летний игрок заключил контракт до 2026 года. Он будет выступать под 23-м номером.

По данным немецких СМИ, трансфер обошелся «Кельну» примерно в один миллион евро.

Вторую половину прошлого сезона футболист сборной Армении провел в «Брюгге» на правах аренды, забив 6 голов за 15 матчей в чемпионате Бельгии.

ФК Кельн
ФК Хоффенхайм
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