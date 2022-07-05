Нападающий сборной Армении перешел в «Кельн» из «Хоффенхайма»

«Кельн» на официальном сайте объявил о покупке нападающего Саркиса Адамяна у «Хоффенхайма».

29-летний игрок заключил контракт до 2026 года. Он будет выступать под 23-м номером.

По данным немецких СМИ, трансфер обошелся «Кельну» примерно в один миллион евро.

Вторую половину прошлого сезона футболист сборной Армении провел в «Брюгге» на правах аренды, забив 6 голов за 15 матчей в чемпионате Бельгии.