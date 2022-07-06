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Сегодня, 07:46

«Герта» арендовала полузащитника «Бирмингема» Шуньича с правом выкупа

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Бирмингема» Иван Шуньич перешел в «Герту».

Немецкий клуб арендовал 25-летнего хорвата до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

В прошлом сезоне Шуньич забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 43 матчах за «Бирмингем». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

В июне главным тренером «Герты» стал Сандро Шварц, который до этого работал в московском «Динамо».

Источник: https://www.herthabsc.com/en/news/2022/07/transfer-ivan-sunjic-2223
Футбол
ФК Бирмингем Сити
ФК Герта
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