«Герта» арендовала полузащитника «Бирмингема» Шуньича с правом выкупа

Полузащитник «Бирмингема» Иван Шуньич перешел в «Герту».

Немецкий клуб арендовал 25-летнего хорвата до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

В прошлом сезоне Шуньич забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 43 матчах за «Бирмингем». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

В июне главным тренером «Герты» стал Сандро Шварц, который до этого работал в московском «Динамо».