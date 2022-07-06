«Герта» арендовала полузащитника «Бирмингема» Шуньича с правом выкупа
Полузащитник «Бирмингема» Иван Шуньич перешел в «Герту».
Немецкий клуб арендовал 25-летнего хорвата до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.
В прошлом сезоне Шуньич забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 43 матчах за «Бирмингем». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
В июне главным тренером «Герты» стал Сандро Шварц, который до этого работал в московском «Динамо».
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6
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|Айнтрахт Ф
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12
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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15
|Штутгарт
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16
|Герта
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17
|Шальке
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18
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
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