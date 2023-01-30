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Сегодня, 19:47

Нападающий «Герты» Эджуке из-за травмы выбыл на два месяца

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Герты» Чидера Эджуке из-за травмы выбыл на два месяца, сообщает BSNSports.com.ng.

Футболист получил травму еще во время подготовки команды из Берлина ко второй части сезона в бундеслиге.

Напомним, что 25-летний вингер летом покинул московский ЦСКА и отправился в аренду в «Герту» по новому правилу ФИФА, которое разрешает легионерам покидать российские клубы.

В составе берлинской команды он провел 15 матчей в бундеслиге и сделал 3 голевые передачи.

ФК Герта
Чидера Эджуке
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 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
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 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
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 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
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 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
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 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
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 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
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18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
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Аугсбург – Байер
 - : -
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Бохум – Хоффенхайм
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Айнтрахт Ф – Герта
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4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
4.02 20:30
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Штутгарт – Вердер
 - : -
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 13
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

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Боруссия М

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П
Рандаль Коло Муани

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Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

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РБ Лейпциг

 8
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Боруссия М

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