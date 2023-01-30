Нападающий «Герты» Эджуке из-за травмы выбыл на два месяца

Нападающий «Герты» Чидера Эджуке из-за травмы выбыл на два месяца, сообщает BSNSports.com.ng.

Футболист получил травму еще во время подготовки команды из Берлина ко второй части сезона в бундеслиге.

Напомним, что 25-летний вингер летом покинул московский ЦСКА и отправился в аренду в «Герту» по новому правилу ФИФА, которое разрешает легионерам покидать российские клубы.

В составе берлинской команды он провел 15 матчей в бундеслиге и сделал 3 голевые передачи.