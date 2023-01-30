«Бавария» договорилась с «Манчестер Сити» по условиям трансфера Жоау Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу прилетел в Мюнхен для прохождения медобследования перед переходом в «Баварию», сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Клубы договорились по условиям трансфера 28-летнего португальца. «Бавария» возьмет Канселу в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 70 миллионов евро следующим летом.

Ранее сообщалось, что в мюнхенском клубе давно следили за футболистом и настроены подписать его на фоне недовольства футболиста игровым временем в последних матчах за «Ман Сити».

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.