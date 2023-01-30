«Бавария» опередила «Барселону» в борьбе за Жоау Канселу

«Барселона» также претендовала на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Однако 28-летний португалец принял решение перейти в «Баварию» после встречи с руководством мюнхенского клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

У «Баварии», которая возьмет игрока в аренду до конца сезона, будет возможность выкупить Канселу следующим летом. В догвооре прописана сумма в 70 миллионов евро, но «горожане» будут готовы снизить свои требования.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков за 18 матчей.