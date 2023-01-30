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Сегодня, 21:48

«Бавария» опередила «Барселону» в борьбе за Жоау Канселу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» также претендовала на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Однако 28-летний португалец принял решение перейти в «Баварию» после встречи с руководством мюнхенского клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

У «Баварии», которая возьмет игрока в аренду до конца сезона, будет возможность выкупить Канселу следующим летом. В догвооре прописана сумма в 70 миллионов евро, но «горожане» будут готовы снизить свои требования.

В текущем сезоне 28-летний защитник провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 37 очков за 18 матчей.

Жоау Канселу
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
0
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 18 10 7 1 52-16 37
2
 Унион Б 18 11 3 4 31-22 36
3
 РБ Лейпциг 18 10 5 3 39-24 35
4
 Боруссия Д 18 11 1 6 33-25 34
5
 Фрайбург 18 10 4 4 29-25 34
6
 Айнтрахт Ф 18 9 5 4 37-26 32
7
 Вольфсбург 18 8 5 5 36-22 29
8
 Боруссия М 18 7 4 7 34-29 25
9
 Вердер 18 7 3 8 29-37 24
10
 Байер 18 7 3 8 30-30 24
11
 Майнц 18 6 5 7 26-29 23
12
 Кельн 18 5 7 6 29-31 22
13
 Хоффенхайм 18 5 4 9 26-31 19
14
 Аугсбург 18 5 3 10 23-33 18
15
 Штутгарт 18 3 7 8 22-32 16
16
 Бохум 18 5 1 12 19-44 16
17
 Герта 18 3 5 10 20-32 14
18
 Шальке 18 2 4 12 14-41 10
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
3.02 22:30
Аугсбург – Байер
 - : -
4.02 17:30
Бохум – Хоффенхайм
 - : -
4.02 17:30
Боруссия Д – Фрайбург
 - : -
4.02 17:30
Айнтрахт Ф – Герта
 - : -
4.02 17:30
Кельн – РБ Лейпциг
 - : -
4.02 17:30
Унион Б – Майнц
 - : -
4.02 20:30
Боруссия М – Шальке
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
5.02 19:30
Вольфсбург – Бавария
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Ларс Штиндль

Ларс Штиндль

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 17 1 4
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 14 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 15 1 2
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