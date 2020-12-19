Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко стал самым молодым автором забитого гола в истории чемпионата Германии. Он отличился на 61-й минуте гостевого матча 13-го тура против «Униона» (1:2).

Немецкому форварду 16 лет и 29 дней.

До этого рекорд принадлежал полузащитнику «Байера» Флориану Вирцу, который забил гол в июне 2020 года в возрасте 17 лет 34 дней.

Мукоко провел шесть матчей в составе основной команды «Боруссии».