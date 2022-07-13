Агент Азмуна рассказал, куда нападающий мог перейти помимо «Байера»

Агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал подробности переговоров командами перед переходом в немецкий клуб.

— Кто еще, помимо «Байера», хотел Азмуна?

— У нас были предложения от «Лиона», «Марселя» и некоторых других французских клубов. На словах интересовались команды из Англии. Но Сердар решил, что он хочет играть в Германии и только там.

— Какое из предложений было самым большим?

— От «Байера», — цитирует Хагитали Sport24.

Азмун перешел в «Байер» из «Зенита» в конце января 2022 года.

В второй половине сезона бундеслиги 27-летний иранец провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.