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Сегодня, 14:34

«К 33 годам я, возможно, достиг пика». Левандовски — о своей форме в этом сезоне

Левандовски рассказал о своей форме в этом сезоне
Читать «СЭ» в

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о своей форме в этом сезоне и поразмышлял о своем будущем в мюнхенском клубе.

«К 33 годам я, возможно, достиг пика, но это может продолжаться еще несколько лет. Смена программы питания и тренировочного режима, на которые мы пошли вместе с женой, приносит свои плоды. Я получил награду за терпение. Надеюсь, это продлиться как можно дольше.

Оскорбит ли меня подписание «Баварией» другого форварда, например, Холанна? Для меня не стоит этот вопрос. Я знаю свою цену и думаю, что должен играть лучший игрок", — приводит слова Левандовски Presse Augsburg со ссылкой на FC Style.

Контракт польского нападающего с «Баварией» действует до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Левандовски сыграл за «Баварию» 37 матчей, забил 45 голов и отдал четыре результативных передачи. 33-летний нападающий помог сборной Польши выйти в финальную часть чемпионата мира-2022. Поляки обыграли сборную Швеции — 2:0. Левандовски отметился одним голом.

Источник: https://presse-augsburg.de/lewandowski-sieht-sich-auf-dem-hoehepunkt/785001/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
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Бундеслига: «Бавария» сыграет с «Фрайбургом», «Боруссия» Д — с «Лейпцигом» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
12
 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 - : -
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 - : -
2.04 16:30
Арминия – Штутгарт
 - : -
2.04 16:30
Байер – Герта
 - : -
2.04 16:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.04 16:30
Хоффенхайм – Бохум
 - : -
2.04 19:30
Боруссия Д – РБ Лейпциг
 - : -
3.04 16:30
Аугсбург – Вольфсбург
 - : -
3.04 18:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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