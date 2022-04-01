Левандовски рассказал о своей форме в этом сезоне

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о своей форме в этом сезоне и поразмышлял о своем будущем в мюнхенском клубе.

«К 33 годам я, возможно, достиг пика, но это может продолжаться еще несколько лет. Смена программы питания и тренировочного режима, на которые мы пошли вместе с женой, приносит свои плоды. Я получил награду за терпение. Надеюсь, это продлиться как можно дольше.

Оскорбит ли меня подписание «Баварией» другого форварда, например, Холанна? Для меня не стоит этот вопрос. Я знаю свою цену и думаю, что должен играть лучший игрок", — приводит слова Левандовски Presse Augsburg со ссылкой на FC Style.

Контракт польского нападающего с «Баварией» действует до июня 2023 года.

В сезоне-2021/22 Левандовски сыграл за «Баварию» 37 матчей, забил 45 голов и отдал четыре результативных передачи. 33-летний нападающий помог сборной Польши выйти в финальную часть чемпионата мира-2022. Поляки обыграли сборную Швеции — 2:0. Левандовски отметился одним голом.