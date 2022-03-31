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Сегодня, 20:05

«Лейпциг» намерен начать переговоры с Нкунку о продлении контракта

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Лейпциг» собирается начать переговоры о продлении контракта с полузащитником Кристофером Нкунку на фоне возросшего трансферного интереса.

По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» следят за Нкунку, который не сможет покинуть клуб, если за него не заплатят 75 миллионов евро. Немецкий клуб надеется убедить футболиста остаться.

Действующий контракт 24-летнего игрока истекает в 2024 году.

В текущем сезоне Нкунку сыграл за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач.

Источник: https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4628742/haaland-future-man-city-optimistic-of-beating-real-madrid-to-signing-striker-spain-eye-luis-enrique-replacements
Кристофер Нкунку
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ФК Лейпциг
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2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
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 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
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 Бохум 27 9 5 13 28-39 32
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 Боруссия М 27 9 6 12 38-51 33
13
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
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 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
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 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
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1.04 21:30
Унион Б – Кельн
 - : -
2.04 16:30
Айнтрахт Ф – Гр. Фюрт
 - : -
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Арминия – Штутгарт
 - : -
2.04 16:30
Байер – Герта
 - : -
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Бавария

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Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

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П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
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Флориан Вирц

Байер

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Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
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Максенс Лакруа

Вольфсбург

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Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
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Штутгарт

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