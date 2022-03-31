«Лейпциг» намерен начать переговоры с Нкунку о продлении контракта

«Лейпциг» собирается начать переговоры о продлении контракта с полузащитником Кристофером Нкунку на фоне возросшего трансферного интереса.

По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария» следят за Нкунку, который не сможет покинуть клуб, если за него не заплатят 75 миллионов евро. Немецкий клуб надеется убедить футболиста остаться.

Действующий контракт 24-летнего игрока истекает в 2024 году.

В текущем сезоне Нкунку сыграл за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач.