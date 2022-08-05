Нагельсманн ждет сложного матча против «Айнтрахта» в первом туре бундеслиги

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча 1-го тура чемпионата Германии против «Айнтрахта».

«Я с нетерпением жду начала матча. «Айнтрахт» — хорошая команда с очень страстной публикой. Вечер пятницы, матч открытия бундеслиги — особенный момент для обеих команд, так что это будет очень захватывающая игра. Играть во Франкфурте нелегко. Фанаты будут гнать их вперед, особенно после победы в Лиге Европы. Болельщики в восторге, Оли Гласнер — отличный тренер, и команда действительно хорошо настроена», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятнице, 5 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.