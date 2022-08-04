Защитник «Лейпцига» Анхелиньо склоняется к переходу в «Хоффенхайм»

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо близок к переходу в «Хоффенхайм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний испанец всерьез рассматривает вариант с этим трансфером. «Лейпциг» готов продать футболиста нынешним летом. Сам «Хоффенхайм» оптимистично оценивает перспективы игрока в своей команде.

Ранее сообщалось, что Анхелиньо также интересуются «Брайтон» и «Вест Хэм».

В прошлом сезоне Анхелиньо забил 3 гола и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.