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Сегодня, 15:26

Защитник «Лейпцига» Анхелиньо склоняется к переходу в «Хоффенхайм»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Лейпцига» Анхелиньо близок к переходу в «Хоффенхайм», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 25-летний испанец всерьез рассматривает вариант с этим трансфером. «Лейпциг» готов продать футболиста нынешним летом. Сам «Хоффенхайм» оптимистично оценивает перспективы игрока в своей команде.

Ранее сообщалось, что Анхелиньо также интересуются «Брайтон» и «Вест Хэм».

В прошлом сезоне Анхелиньо забил 3 гола и сделал 12 результативных передач в 43 матчах за «Лейпциг» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
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