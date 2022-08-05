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Сегодня, 04:34

Гласнер — о матче с «Баварией»: «Сделаем все возможное, чтобы начать сезон с победы»

Гласнер поделился ожиданиями от матча «Айнтрахта» с «Баварией»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер перед матчем 1-го тура чемпионата Германии против «Баварии» отметил, что рассчитывает начать сезон с победы.

«Прежде всего, речь идет о нашей собственной игре. Мы хотим застать «Баварию» врасплох. Я думаю, «Бавария» снова будет уверенно двигаться по сезону, потому что у них действительно отличный состав. Однако мы не будем поднимать белый флаг, а сделаем все возможное, чтобы начать сезон с победы. В одном матче всегда можно победить любую команду мира», — цитирует пресс-служба клуба Гласнера.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятнице, 5 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.

Футбол
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
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Нагельсманн ждет сложного матча против «Айнтрахта» в первом туре бундеслиги
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1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 16:30
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 16:30
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 16:30
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 16:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
6.08 19:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
7.08 16:30
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
7.08 18:30
Кельн – Шальке
 - : -
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