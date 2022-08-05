Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер перед матчем 1-го тура чемпионата Германии против «Баварии» отметил, что рассчитывает начать сезон с победы.

«Прежде всего, речь идет о нашей собственной игре. Мы хотим застать «Баварию» врасплох. Я думаю, «Бавария» снова будет уверенно двигаться по сезону, потому что у них действительно отличный состав. Однако мы не будем поднимать белый флаг, а сделаем все возможное, чтобы начать сезон с победы. В одном матче всегда можно победить любую команду мира», — цитирует пресс-служба клуба Гласнера.

Матч «Айнтрахт» — «Бавария» состоится в пятнице, 5 августа. Начало встречи — 21.30 по московскому времени.