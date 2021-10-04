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Мюллер разочарован поражением от «Айнтрахта»

09:00
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о поражении команды от «Айнтрахта» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

«Мы очень разочарованы, злы и раздражены. Даже не знаю, какое слово лучше подойдет. Это матч, который мы, конечно, ни в коем случае не должны были проигрывать. В итоге нас подвела эффективность.

По ощущениям у нас было много голевых моментов. Неприятно, что первый же момент у наших ворот привел к голу. Мы были недостаточно эффективны как в атаке, так и в обороне. Из тех немногих моментов, что были у «Айнтрайхта», они сделали два гола. Мы определенно не все сделали правильно, но по ощущениям это был матч, в котором довольно часто побеждаешь. Не хорошо, что мы проиграли, но это не выбьет нас из колеи", — приводит слова Мюллера пресс-служба клуба.

Для «Баварии» это поражение стало первым в сезоне. Клуб с 16 очками лидирует в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2021/10/die-stimmen-zum-bundesliga-heimspiel-des-fc-bayern-gegen-eintracht-frankfurt

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Екатерина Савостина все материалы автора

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