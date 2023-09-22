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Сегодня, 12:41

Нагельсманн возглавил сборную Германии

Сергей Разин
корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото AFP

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн стал главным тренером сборной Германии, сообщает Немецкий футбольный союз.

36-летний тренер подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Нагельсманн сменил Ханси Флика, который покинул пост 10 сентября.

Юлиан Нагельсманн. В сборной Германии очередная революция. Назначили Нагельсманна — и это очень странно

Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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Кейн рассказал, кто из игроков «Баварии» произвел на него наибольшее впечатление
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 4 3 1 0 13-5 10
2
 Бавария 4 3 1 0 11-4 10
3
 РБ Лейпциг 4 3 0 1 13-4 9
4
 Штутгарт 4 3 0 1 14-6 9
5
 Хоффенхайм 4 3 0 1 10-6 9
6
 Вольфсбург 4 3 0 1 7-5 9
7
 Боруссия Д 4 2 2 0 8-5 8
8
 Унион Б 4 2 0 2 9-7 6
9
 Айнтрахт Ф 4 1 3 0 4-3 6
10
 Фрайбург 4 2 0 2 5-10 6
11
 Хайденхайм 4 1 1 2 8-9 4
12
 Вердер 4 1 0 3 6-9 3
13
 Бохум 4 0 3 1 4-9 3
14
 Боруссия М 4 0 2 2 8-12 2
15
 Аугсбург 4 0 2 2 7-12 2
16
 Кельн 4 0 1 3 3-7 1
17
 Дармштадт 4 0 1 3 5-13 1
18
 Майнц 4 0 1 3 3-12 1
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.09 21:30
Штутгарт – Дармштадт
 - : -
23.09 16:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
23.09 16:30
Боруссия М – РБ Лейпциг
 - : -
23.09 16:30
Бавария – Бохум
 - : -
23.09 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
23.09 16:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
23.09 19:30
Вердер – Кельн
 - : -
24.09 16:30
Байер – Хайденхайм
 - : -
24.09 18:30
Айнтрахт Ф – Фрайбург
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 5
Кевин Беренс

Кевин Беренс

Унион Б

 4
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 3
Альфонсо Дэйвис

Альфонсо Дэйвис

Бавария

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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