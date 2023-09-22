Нагельсманн возглавил сборную Германии

Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн стал главным тренером сборной Германии, сообщает Немецкий футбольный союз.

36-летний тренер подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Нагельсманн сменил Ханси Флика, который покинул пост 10 сентября.

Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.