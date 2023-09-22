Нагельсманн возглавил сборную Германии
Немецкий специалист Юлиан Нагельсманн стал главным тренером сборной Германии, сообщает Немецкий футбольный союз.
36-летний тренер подписал контракт до лета 31 июля 2024 года. Нагельсманн сменил Ханси Флика, который покинул пост 10 сентября.
Последним местом работы Нагельсманна была «Бавария», которую 36-летний специалист покинул в марте этого года. Ранее он тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм».
Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
3
|РБ Лейпциг
|4
|3
|0
|1
|13-4
|9
|
4
|Штутгарт
|4
|3
|0
|1
|14-6
|9
|
5
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|10-6
|9
|
6
|Вольфсбург
|4
|3
|0
|1
|7-5
|9
|
7
|Боруссия Д
|4
|2
|2
|0
|8-5
|8
|
8
|Унион Б
|4
|2
|0
|2
|9-7
|6
|
9
|Айнтрахт Ф
|4
|1
|3
|0
|4-3
|6
|
10
|Фрайбург
|4
|2
|0
|2
|5-10
|6
|
11
|Хайденхайм
|4
|1
|1
|2
|8-9
|4
|
12
|Вердер
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
13
|Бохум
|4
|0
|3
|1
|4-9
|3
|
14
|Боруссия М
|4
|0
|2
|2
|8-12
|2
|
15
|Аугсбург
|4
|0
|2
|2
|7-12
|2
|
16
|Кельн
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|
17
|Дармштадт
|4
|0
|1
|3
|5-13
|1
|
18
|Майнц
|4
|0
|1
|3
|3-12
|1
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.09
|21:30
|
Штутгарт – Дармштадт
|- : -
|23.09
|16:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|23.09
|16:30
|
Боруссия М – РБ Лейпциг
|- : -
|23.09
|16:30
|
Бавария – Бохум
|- : -
|23.09
|16:30
|
Боруссия Д – Вольфсбург
|- : -
|23.09
|16:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|23.09
|19:30
|
Вердер – Кельн
|- : -
|24.09
|16:30
|
Байер – Хайденхайм
|- : -
|24.09
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|5
|
|
Кевин Беренс
Унион Б
|4
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|3
|
|
Альфонсо Дэйвис
Бавария
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|4
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0
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