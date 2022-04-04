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Сегодня, 12:11

Нагельсманн уверен, что Гнабри подпишет новый контракт с «Баварией»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о ходе переговоров с нападающим Сержем Гнабри о продлении контракта.

«Я настроен оптимистично. У него есть все, что нужно футболисту. Тренер, который уважает его как игрока и как человека. Отличная команда, отличные партнеры.

Конечно, все зависит от того, как пройдут переговоры между клубом и агентом игрока. Но, повторюсь, настроен оптимистично», — цитирует Нагельсманна Bild.

Ранее появилась информация, что 26-летний игрок сборной Германии не может договориться с командой из Мюнхена о продлении контракта.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Если до конца сезона договоренность не будет достигнута, то летом мюнхенский клуб может продать игрока.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
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Бундеслига: «Бавария» разгромила «Фрайбург», «Боруссия» Д проиграла «Лейпцигу» и другие матчи 28-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 28 21 3 4 85-29 66
2
 РБ Лейпциг 28 14 6 8 61-31 48
3
 Байер 28 15 6 7 68-42 51
4
 Боруссия Д 28 18 3 7 68-42 57
5
 Фрайбург 28 12 9 7 44-33 45
6
 Майнц 27 11 5 11 40-31 38
7
 Хоффенхайм 28 13 5 10 50-42 44
8
 Айнтрахт Ф 28 10 9 9 39-38 39
9
 Кельн 28 10 10 8 38-41 40
10
 Унион Б 28 11 8 9 34-38 41
11
 Бохум 28 10 5 13 30-40 35
12
 Аугсбург 27 7 8 12 32-44 29
13
 Боруссия М 28 9 7 12 39-52 34
14
 Штутгарт 28 6 9 13 36-51 27
15
 Вольфсбург 28 9 4 15 29-45 31
16
 Арминия 28 5 11 12 23-39 26
17
 Герта 28 7 5 16 30-62 26
18
 Гр. Фюрт 28 3 7 18 24-70 16
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 24 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 22 1 5
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