Нагельсманн уверен, что Гнабри подпишет новый контракт с «Баварией»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о ходе переговоров с нападающим Сержем Гнабри о продлении контракта.

«Я настроен оптимистично. У него есть все, что нужно футболисту. Тренер, который уважает его как игрока и как человека. Отличная команда, отличные партнеры.

Конечно, все зависит от того, как пройдут переговоры между клубом и агентом игрока. Но, повторюсь, настроен оптимистично», — цитирует Нагельсманна Bild.

Ранее появилась информация, что 26-летний игрок сборной Германии не может договориться с командой из Мюнхена о продлении контракта.

Действующий контракт Гнабри с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. Если до конца сезона договоренность не будет достигнута, то летом мюнхенский клуб может продать игрока.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.