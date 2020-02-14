Нагельсманн рассказал о том, как отказался возглавить «Реал» в 2018 году

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал, как отказался возглавить «Реал» летом 2018 года после того, как «Королевский клуб» покинул Зинедин Зидан. На тот момент Нагельсманн возглавлял «Хоффенхайм», с которым занял рекордное для клуба 3-е место в бундеслиге в сезоне-2017/18.

— Сначала я очень приятно удивился звонку из «Реала», а потом все взвесил и понял, что не буду чувствовать себя там комфортно, — цитирует The Independent Нагельсманна. — В «Реале» нет времени улучшать свои тренерские качества, ты уже должен быть лучшим в мире. Я — не лучший в мире прямо сейчас, но хочу стать одним из лучших в будущем, поэтому важно делать правильные, а не большие шаги. Переход в «Королевский клуб» — наверное, один из самых больших шагов в карьере. Я подумал: «Хорошо, сейчас мне 31 год и я возглавляю «Реал». А куда я уйду из «Реала»?». К тому же, я плохо знаю испанский, на уровне «привет-пока». Так что на тот момент переход в «Реал» был не самым правильным шагом для развития моей карьеры.