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15 марта, 08:44

Нагельсманн рассказал о сильных сторонах Крооса после его возвращения в сборную Германии

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал возвращение полузащитника Тони Крооса в сборную Германии. Он отметил, что футболист важен для команды.

«Кроос знает о своих слабых сторонах. У него очень хороший инстинкт и уровень спокойствия. Тони может быть блестящим связующим звеном между защитой и нападением. Я чрезвычайно рад, что после многих разговоров я убедил его вернуться», — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

34-летний футболист заканчивал международную карьеру после чемпионата Европы-2020, однако в феврале этого года принял решение возобновить ее. Всего на его счету 106 матчей за сборную Германии и 17 забитых голов. Кроос получил вызов впервые с 2021 года.

Тони Кроос
Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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Кроос получил вызов в сборную Германии впервые с 2021 года

Нагельсманн оценил будущее в сборной Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 26 22 4 0 66-18 70
2
 Бавария 26 19 3 4 78-31 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 26 14 8 4 53-32 50
5
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
6
 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-35 40
7
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
8
 Хоффенхайм 26 9 6 11 44-50 33
9
 Фрайбург 26 9 6 11 36-48 33
10
 Вердер 26 8 6 12 35-41 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Боруссия М 26 6 10 10 46-50 28
13
 Унион Б 26 8 4 14 25-42 28
14
 Вольфсбург 26 6 7 13 31-44 25
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 26 3 10 13 22-46 19
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
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30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 - : -
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
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Бохум – Дармштадт
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 10
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 19 1 0
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