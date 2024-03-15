Нагельсманн рассказал о сильных сторонах Крооса после его возвращения в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал возвращение полузащитника Тони Крооса в сборную Германии. Он отметил, что футболист важен для команды.

«Кроос знает о своих слабых сторонах. У него очень хороший инстинкт и уровень спокойствия. Тони может быть блестящим связующим звеном между защитой и нападением. Я чрезвычайно рад, что после многих разговоров я убедил его вернуться», — сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

34-летний футболист заканчивал международную карьеру после чемпионата Европы-2020, однако в феврале этого года принял решение возобновить ее. Всего на его счету 106 матчей за сборную Германии и 17 забитых голов. Кроос получил вызов впервые с 2021 года.