Кроос получил вызов в сборную Германии впервые с 2021 года
Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте опубликовал состав сборной Германии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Нидерландами.
Впервые с 2021 года в национальную команду вызван полузащитник «Реала» Тони Кроос. 34-летний футболист заканчивал международную карьеру после чемпионата Европы-2020, однако в феврале этого года принял решение возобновить ее. Всего на его счету 106 матчей за сборную Германии и 17 забитых голов.
Состав сборной Германии на товарищеские матчи в марте:
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Фулхэм»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);
Защитники: Давид Раум, Бенджамин Хенрикс (оба — «Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Антон Вальдемар, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Жонатан Та («Байер»), Робин Кох («Лидс Юнайтед»), Ян-Никлас Бесте («Хайденхайм»), Йозуа Киммих («Бавария»);
Полузащитники: Джамал Мусиала, Александар Павлович (оба — «Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Крис Фухрих («Штутгарт»), Флориан Вирц, Роберт Андрих (оба — «Байер»);
Нападающие: Дениз Ундав («Штутгарт»), Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»).
Национальная команда Германии проведет товарищеский матч против Франции 23 марта, а с Нидерландами сыграет 26 марта. Немецкую сборную на данный момент возглавляет Юлиан Нагельсман.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|26
|22
|4
|0
|66-18
|70
|
2
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|78-31
|60
|
3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60-31
|56
|
4
|Боруссия Д
|26
|14
|8
|4
|53-32
|50
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|10
|6
|42-35
|40
|
7
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43-42
|35
|
8
|Хоффенхайм
|26
|9
|6
|11
|44-50
|33
|
9
|Фрайбург
|26
|9
|6
|11
|36-48
|33
|
10
|Вердер
|26
|8
|6
|12
|35-41
|30
|
11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35-44
|29
|
12
|Боруссия М
|26
|6
|10
|10
|46-50
|28
|
13
|Унион Б
|26
|8
|4
|14
|25-42
|28
|
14
|Вольфсбург
|26
|6
|7
|13
|31-44
|25
|
15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30-54
|25
|
16
|Майнц
|26
|3
|10
|13
|22-46
|19
|
17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26-65
|13
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|- : -
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|- : -
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|22
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|19
|1
|0