Нагельсманн отреагировал на слухи об уходе Горецки из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на слухи о возможном уходе из команды полузащитника Леона Горецки.

«Леон — важный игрок для нас. Я буду счастлив, если мне удастся поработать с ним еще много лет. Очень высоко ценю Горецку, это один из самых опасных полузащитников в мире. Любой хотел бы заполучить такого футболиста в свою команду», — приводит Goal слова Нагельсманна.

В сезоне-2020/2021 Горецка провел 32 матча за «Баварию», на его счету восемь голов и девять результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 70 миллионов евро. 30 июня сообщалось об интересе к 26-летнему немцу со стороны «Манчестер Юнайтед».