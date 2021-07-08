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Нагельсманн отреагировал на слухи об уходе Горецки из «Баварии»

08:39

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отреагировал на слухи о возможном уходе из команды полузащитника Леона Горецки.

«Леон — важный игрок для нас. Я буду счастлив, если мне удастся поработать с ним еще много лет. Очень высоко ценю Горецку, это один из самых опасных полузащитников в мире. Любой хотел бы заполучить такого футболиста в свою команду», — приводит Goal слова Нагельсманна.

В сезоне-2020/2021 Горецка провел 32 матча за «Баварию», на его счету восемь голов и девять результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 70 миллионов евро. 30 июня сообщалось об интересе к 26-летнему немцу со стороны «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/nagelsmann-wants-goretzka-to-stay-at-bayern-for-years-amid/1njwk4ofu7gh417kbqj58bdfk4

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Иван Торопцев все материалы автора

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