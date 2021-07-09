Bild: Лунев прибыл на медицинское обследование для завершения перехода в «Байер»
19:27
Российский вратарь Андрей Лунев близок к переходу в «Байер», сообщает Bild.
По информации источника, 29-летний футболист прибыл в Леверкузен для того, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с клубом.
1 июля Лунев покинул «Зенит» на правах свободного агента, клуб и голкипер не договорились об условиях продления контракта. В сезоне-2020/21 Лунев провел 13 матчей (из них 3 — на ноль) и пропустил 14 мячей.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/bayer-leverkusen-andrey-lunev-kommt-wird-lennart-grill-verliehen-77030124.bild.html
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