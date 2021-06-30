«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Горецкой
11:48
«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой, сообщает журналист Ронан Мерфи со ссылкой на Bild.
«Красные дьяволы» могут купить 26-летнего немца в летнее трансферное окно.
Man Utd are interested in Bayern Munich midfielder Leon Goretzka, according to Sport Bild. #MUFC #FCBayern— Ronan Murphy (@swearimnotpaul) June 30, 2021
В сезоне-2020/21 Горецка провел 32 матча за «Баварию», на его счету 8 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Контракт игрока с мюнхенцами действует до конца июня 2022 года.
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