«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Горецкой

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой, сообщает журналист Ронан Мерфи со ссылкой на Bild.

«Красные дьяволы» могут купить 26-летнего немца в летнее трансферное окно.

Man Utd are interested in Bayern Munich midfielder Leon Goretzka, according to Sport Bild. #MUFC #FCBayern — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) June 30, 2021

В сезоне-2020/21 Горецка провел 32 матча за «Баварию», на его счету 8 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро. Контракт игрока с мюнхенцами действует до конца июня 2022 года.