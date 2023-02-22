Нагельсманн оштрафован на 50 тысяч евро за слова в адрес судей после поражения от гладбахской «Боруссии»

Немецкий футбольный союз оштрафовал главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна на 50 тысяч евро.

Сообщается, что Нагельсманн уже согласился с вынесенным вердиктом, после чего решение вступило в силу.

После поражения от гладбахской «Боруссии» (2:3) Нагельсманн сделал замечания судейской бригаде во главе с Тобиасом Вельцем. Он назвал судей «мягкотелым сборищем». Позже тренер «Баварии» извинился за свое поведение.