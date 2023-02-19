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Сегодня, 16:32

Нагельсманн извинился перед арбитрами после матча с гладбахской «Боруссией». Немецкий футбольный союз начал разбирательства в отношении тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн извинился перед арбитрами, которые работали на матче команды против гладбахской «Боруссией» (2:3).

«Эмоции — часть спорта. Учитывая красную карточку, мне пришлось выговориться после игры. Однако я должен извиниться за выбор слов перед бригадой Тобиаса Вельца. К сожалению, я явно зашёл слишком далеко», — написал Нагельсманн в социальных сетях.

Тем не менее, Немецкий футбольный союз начал разбирательства в отношении главного тренера «Баварии».

Контрольный комитет Немецкого футбольного союза запросил у Юлиана Нагельсманна комментарий по инциденту. Тренер «Баварии» напишет объяснительную, после чего ситуация будет оценена в комплексе.

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ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Юлиан Нагельсманн
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Бундеслига: «Боруссия» М обыграла «Баварию», «Боруссия» Д — «Герта» и другие матчи 21-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 21 11 5 5 42-29 38
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 21 8 5 8 38-35 29
9
 Вердер 21 8 3 10 31-41 27
10
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
11
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
12
 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 0
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 3 : 2
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 0 : 2
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 3 : 0
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 0 : 3
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 2 : 0
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 19 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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