Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» ругался на судей: «Мягкотелое сборище»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» (2:3) ходил в судейскую комнату, сообщает Kicker.
По данным источника, после игры разъяренный Нагельсманн пробежал через микс-зону, мимо ожидающих журналистов, к судейскому кабинету и закричал: «Он что, издевается, что ли?»
Затем он постучал в дверь главного арбитра матча Тобиаса Вельца, провел около минуты с ним, и снова выскочил со словами: «Боже мой, боже мой! Мягкотелое сборище!»
Главной причиной недовольства Нагельсманна было удаление защитника Дайота Упомекано на 8-й минуте матча с «Боруссией».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|12
|7
|2
|61-21
|43
|
2
|Унион Б
|20
|13
|3
|4
|35-24
|42
|
3
|Боруссия Д
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|
4
|Фрайбург
|21
|12
|4
|5
|34-31
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|6
|4
|43-26
|39
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|10
|5
|5
|40-29
|35
|
7
|Вольфсбург
|21
|8
|6
|7
|38-29
|30
|
8
|Боруссия М
|21
|8
|5
|8
|38-35
|29
|
9
|Вердер
|20
|8
|3
|9
|31-39
|27
|
10
|Байер
|20
|8
|3
|9
|33-32
|27
|
11
|Майнц
|20
|7
|5
|8
|30-32
|26
|
12
|Кельн
|21
|6
|8
|7
|32-34
|26
|
13
|Аугсбург
|21
|7
|3
|11
|26-36
|24
|
14
|Штутгарт
|21
|4
|7
|10
|26-36
|19
|
15
|Хоффенхайм
|21
|5
|4
|12
|29-40
|19
|
16
|Бохум
|21
|6
|1
|14
|24-51
|19
|
17
|Герта
|20
|4
|5
|11
|24-36
|17
|
18
|Шальке
|20
|2
|6
|12
|14-41
|12
|17.02
|22:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|1 : 0
|18.02
|17:30
|
Боруссия М – Бавария
|3 : 2
|18.02
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|0 : 2
|18.02
|17:30
|
Штутгарт – Кельн
|3 : 0
|18.02
|17:30
|
Вольфсбург – РБ Лейпциг
|0 : 3
|18.02
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|- : -
|19.02
|17:30
|
Унион Б – Шальке
|- : -
|19.02
|19:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|19.02
|21:30
|
Байер – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|11
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|20
|1
|3
|
|
Антони Лозийя
Бохум
|21
|1
|3