Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:14

Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» ругался на судей: «Мягкотелое сборище»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Юлиан Нагельсманн.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» (2:3) ходил в судейскую комнату, сообщает Kicker.

По данным источника, после игры разъяренный Нагельсманн пробежал через микс-зону, мимо ожидающих журналистов, к судейскому кабинету и закричал: «Он что, издевается, что ли?»

Затем он постучал в дверь главного арбитра матча Тобиаса Вельца, провел около минуты с ним, и снова выскочил со словами: «Боже мой, боже мой! Мягкотелое сборище!»

Главной причиной недовольства Нагельсманна было удаление защитника Дайота Упомекано на 8-й минуте матча с «Боруссией».

Источник: Kicker
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бундеслига: «Боруссия» М обыграла «Баварию», «Боруссия» Д — «Герта» и другие матчи 21-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 21 8 5 8 38-35 29
9
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
10
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
11
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
12
 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 0
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 3 : 2
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 0 : 2
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 3 : 0
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 0 : 3
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости