Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» ругался на судей: «Мягкотелое сборище»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после матча с гладбахской «Боруссией» (2:3) ходил в судейскую комнату, сообщает Kicker.

По данным источника, после игры разъяренный Нагельсманн пробежал через микс-зону, мимо ожидающих журналистов, к судейскому кабинету и закричал: «Он что, издевается, что ли?»

Затем он постучал в дверь главного арбитра матча Тобиаса Вельца, провел около минуты с ним, и снова выскочил со словами: «Боже мой, боже мой! Мягкотелое сборище!»

Главной причиной недовольства Нагельсманна было удаление защитника Дайота Упомекано на 8-й минуте матча с «Боруссией».